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Kayseri'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla ikisi yabancı uyruklu kadın 5 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uzun süredir yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A, Ş.Ö. ile bunlarla birlikte hareket eden erkekler E.Y, M.T. ve R.T. yapılan şafak operasyonunda yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

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fuhuş operasyonu

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