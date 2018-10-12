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Kayseri'de, Gazze'deki ambargolara tepki yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerince cuma namazı sonrası Gazze'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerince cuma namazı sonrası Gazze'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi. İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri, merkez Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii'nde kıldıkları cuma namazı sonrası avluda toplandı. Gazze'ye karadan, havadan ve denizden uygulanan ablukayı 12'nci yılında kınayan üyeler, yardım çağrısında bulundu. İHH yöneticisi Ali Yunusoğlu, yaptığı açıklamada, "Gazze'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Şehirde temiz içme suyu problemi, büyük boyuta ulaşmış durumda. Gazze'de su kirliliği, yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. Çocukların yüzde 40'ı, yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamaktadır" dedi. Abluka altında, zor şartlardaki kişilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yunusoğlu, "İsrail’in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Her geçen gün Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze’yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması, insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz de bu konuda öncülük etmelidir. Türkiye’yi ve uluslararası mekanizmaları Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz" diye konuştu.

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