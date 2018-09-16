Kayseri'de 'Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali'

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, 'Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren üreticiler ödüllendirildi.

'Geleneksel Kültür ve Üzüm Festivali', İncesu'daki Şehitler Parkı'nda yapıldı. Bu yıl 25'incisi düzenlenen festivale kentin protokol üyelerinin yanı sıra Kayserililer ve üzüm üreticileri de katıldı. Birbirinden farklı ve tatlı üzümlerin sergilendiği festivalde dereceye giren üreticilere ödüller verildi. Katılımcılar, üzümleri tadarken, festival alanındaki konserler ve diğer etkinliklerle eğlendi. Etkinlikte konuşan İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, üzümün, ilçenin simgesi olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise İncesu Belediyesi’nce düzenlenen '25’inci Kültür ve Üzüm Festivali'nde bağ bozumunu gerçekleştiren çiftçilerin yetiştirdiği lezzetli üzümlerin tadına baktıklarını söyledi. Başkan Çelik, "Üreticilerimizin ürünlerinin ve kazançlarının bereketli olmasını diliyorum" dedi.

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