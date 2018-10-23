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Kayseri'de gilaburu hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kayseri'nin bazı ilçe ve mahallelerinde gilaburu meyvesinin hasadına başlandı.

Kayseri'nin bazı ilçe ve mahallelerinde gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtildi. Genelde ekim ve kasım aylarında hasadı yapılan gilaburu, Kayseri'de birçok ailenin de geçim kaynağı. Kentteki bazı ilçe ve mahallelerde yetişen gilaburunun hasadına başlandı. Gilaburunun kilosunun 4 TL'den satıldığı belirtiliyor. Gilaburunun Kayseri merkezinde en çok yetiştiği mahalle olan Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Ali Dilek, şunları söyledi Gesi'mizde yaklaşık 3-4 ton yıllık gilaburu üretimi var. Ancak bunu değerlendiremiyoruz. Gilaburu meyvesi, böbrek taşı düşürülmesi başta olmak üzere kalp, tansiyon, şeker, sindirim hastalıkları ve hatta kanserin bile şifa kaynağıdır. Birçok üniversitenin akademisyenleri bizlerden gilaburu meyvesi için talepte bulunuyorlar. Gilaburu meyvesi çok su isteyen bir meyve olduğu gibi her yıl çok mahsul veren bir şifa kaynağıdır. Gesi Mahallesi'nde yetişen gilaburu meyvesi, başta Bünyan ve Akkışla ilçeleri olmak Kayseri'nin birçok yerinde yetişiyor. Gilaburu, ekim, kasım aylarında toplandıktan sonra turşu gibi kaplara sulu olarak doldurulur. Mart ayının sonları doğru da olgunlaştıktan sonra kevgirden geçirilerek suyu çıkarılır. Gilaburunun bu yıl ki kilogram fiyatı 4 TL. Böbrek taşı ve çeşitli rahatsızlıklar için içilecek gilaburuya şeker katılmaması daha faydalıdır. Görüntü Dökümü ---------------------- - Gilaburunun toplanma görüntüsü - Gilaburu festivalinde satılan gilaburu'dan görüntüler - Gilaburu alan vatandaşlarla röportaj - Gesi Güney mahalle muhtarı ile röportaj - Diğer genel detay görüntüler Haber -Kamera Yasin DALKILIÇKAYSERİ, DHA) 3 dakika 42 Saniye 342 MB (Tür: Yurt)

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