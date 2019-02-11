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Kayseri'de göçmen kaçakçılığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 Suriye uyrukludan 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş- çıkış yapan Suriyelilere para karşılığında yardım ederek, göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 3 Suriye uyrukluyu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 kişi, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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