HABER

Kayseri'de göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 1 göçmen yaşamını yitirdi, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kayseri- Malatya yolunun 150'nci kilometresinde meydana geldi. Afganistan ile Özbekistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve Malatya'dan Kayseri yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AU 724 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü ile 1 kaçak göçmen yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas'ın Gürün ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!
Cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltıCinsel içerikli paylaşımlarda bulunan madenciye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

Sovyetler Birliği arabaları Türkiye'de! Yakın geçmişin gizemi aralanıyor

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

İran Türkiye'ye fotoğrafları yolladı, o konuşmalar çözüldü

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Afyonkarahisar'da ilginç olay: Drone gören yaşlı adamdan komik tepki!

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

Pehlivan deve bakıcısını feci şekilde öldürmüştü! Kini son bulmayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.