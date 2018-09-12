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Kayseri'de hafız öğrenciler için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

Kayseri'de hafızlık eğitimi alan 202 erkek öğrenciye belgeleri verildi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun: - "Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. 80 milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim"

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, "Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. 80 milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim." dedi.

Kayseri Müftülüğü tarafından 202 erkek öğrenci için düzenlenen "Hafızlık Merasimi" Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Selim Argun, programda yaptığı konuşmada, hafızlığın İslam'da önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hafız kardeşlerime birkaç nasihatim olacak. Hafızlığı Arapça öğrenimi ile ilahiyat öğrenimi ile taçlandıralım. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, hafızlık belgesi olan hafız sayımız 150 binin altında. Seksen milyonluk ülkeyiz. Bu sayıyı çok daha fazla çalışıp, arttırmanın vazifemiz olduğunu söylemek isterim. Hafız sayımızı ve kalitesini arttıralım."

İl Müftüsü Şahin Güven de müftülük çalışmaları hakkında bilgi sundu.

Program sonunda öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Etkinliğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile öğrencilerin aileleri katıldı.

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