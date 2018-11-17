HABER

Kayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş Kayseri lezzetlerini yeniden hatırlatmak amacıyla 'Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması' düzenlendi.

Kayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergiledi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- İL Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından unutulmaya yüz tutmuş Kayseri lezzetlerini yeniden hatırlatmak amacıyla 'Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması' düzenlendi. Ev kadınları, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda düzenlenen yarışma, başlangıç, ana yemek ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 100 yıllık geçmişe sahip dolaz tatlısından, etli Kayseri mantısına, etli yaprak sarmasından nevzine tatlısına kadar 3 kategoride, 70 kadının yer aldığı yarışmada jüri üyeleri tattıkları lezzetlere puan vermekte zorlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Kayseri mutfağı zengin, lezzetleri ile ünlü bir ilimiz. Zaman içerisinde yeni nesil geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde. Genelde fastfood ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca İl Müdürlüğü olarak kurduğumuz somut olmayan kültürlerimizi ortaya çıkarma konusunda çalışmalarımızın bir bölümünü ortaya çıkarmak istedik. Bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmamıza ticari faaliyet yapan profesyonel aşçılar katılmıyor. Tamamen ev kadınlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz sergileniyor. Geleneksel lezzetlerimizi en iyi koruyan da evdeki ninelerimiz, annelerimizdir. Bu yarışmayı da o amaçla düzenledik. Kültürel değerlerimizi korumanın dışında aynı zamanda milli birliğimizi, dayanışmamızı, ev kadınlarının sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.
BİR KAŞIĞA 70 MANTI
Hamarat eller yarışıyor yemek yarışması ana yemek kategorisine yörenin önemli lezzetlerinden olan mantı ile katılan Dilber Uçar'ın yaptığı etli Kayseri mantısında bir kaşığa tam 70 mantı sığdı. Jüri üyeleri tattıkları lezzetlerin tadına, yöresel durumuna, temizliğine göre puanlama yaptı. Yarışmada dereceye giren tüm kadınlara çeşitli ödüller verildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergilediKayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergilediKayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergilediKayseri'de 'hamarat eller' hünerlerini sergiledi

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor
Narenciye Festivali renkli görüntülerle başladıNarenciye Festivali renkli görüntülerle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

İlginizi Çekebilir

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Doğu'da kar esareti başladı

Doğu'da kar esareti başladı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.