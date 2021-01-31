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Kayseri’de hareketli dakikalar

31.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve elinde av tüfeği bulunan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri’de psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve elinde av tüfeği bulunan şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. İkna edilemeyen şahıs, Özel Harekat ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde psikolojik sıkıntısı olduğu ileri sürülen Sezer Y. için ailesi 112 ekibi istedi. Ekipler, Sezer Y.’nin elinde av tüfeği bulunması sonrasında polis çağırdı. Olay yerine gelen sivil ve resmi polis ekiplerinin uğraşlarına rağmen ikna olmayan Sezer Y., elindeki av tüfeği ile havaya birkaç el ateş etti.
İkna çalışmaları sırasında polis ekipleri destek için Özel Harekat ekibi istedi. Polis ekiplerinden kaçarak bir fabrikanın bahçesine giren Sezer Y., Özel Harekat ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.
Gözaltına alınan Sezer Y., ambulansa alındı. İlk kontrollerinin ardından Sezer Y. hakkında işlem başlatıldı.

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