KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adının verildiği öğrenci yurdu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov'un katılımıyla açıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen "Haydar Aliyev Öğrenci Yurdu"nun açılışı nedeniyle düzenlenen tören, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i çok yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının geleceğini zaman zaman kendisiyle konuştuklarını belirten Gül, şunları kaydetti:

"İki devlet tek millet dediğinde, ne demek istediğini çok iyi bilen birisiyim. Bugün büyük bir memnuniyetle görüyorum ki Haydar Aliyev'in çizdiği istikamet doğrultusunda Azerbaycan güçlü bir şekilde ilerlemektedir. Değerli kardeşim İlham Aliyev, Azerbaycan'ı rahmetli babasının gösterdiği istikamette gerçekten büyütmektedir. Haydar Aliyev çok önemli bir liderdir. Hayatı çok büyük bir mücadeleyle geçmiş bir insandır. Sovyet sistemi içerisinde en üst mertebeye çıkabilen tek Türk ve Müslüman Haydar Aliyev'dir. Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde değerli dostum İlham Bey'le çok büyük işler yaptık. Bugün de aynı şekilde görüyorum ki değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile İlham Bey aynı şekilde ilişkilerimizi sarsılmaz bir şekilde ileriye taşımaktadırlar."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını taşıyan üniversitede Türkiye-Azerbaycan dostluğu için çok büyük hizmetler göstermiş Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev adına inşa edilen öğrenci yurdunun açılış törenine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül ve Hasanov konuşmaların ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

