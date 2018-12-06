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Kayseri'de hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde ağıldan küçükbaş 9 hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Kayseri'de hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde ağıldan küçükbaş 9 hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde A.S.'ye ait ağıldan 9 küçükbaş hayvan çalındı. A.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, şüphelilerin M.G., S.C. ve Y.E.Ö. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çaldıkları küçükbaş hayvanlar ve bunların taşınmasında kullanılan kamyon ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi, hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

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Kayseri'de hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

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