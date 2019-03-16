Kayseri'de hileli senet çetesine 8 tutuklama

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda; adliyeye sevk edilen, 2'si kadın 14 kişiden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; gibi davranıp, tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları kişileri dolandıran suç örgütünü takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda aralarında avukat, muhasebeci, emekli zabıt katibinin de bulunduğu Ü.S.Ö., M.B., V.Ç., S.K., H.Ö., M.G., F.K., N.S., A.B.E., İ.Ö., Ö.A., O.B., K.G. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ilgili kurumların çalışanı gibi davranıp, iş yerlerine gittikleri kişilere tebligat imzalatma bahanesiyle hileli yolla senet imzalattıkları belirlendi. Şüphelilerin, üzerine yüksek para miktarları yazdıkları senetleri daha sonra işleme koyup, ödeme yapmayanlara icra takibi başlattıkları saptandı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında çok sayıda senet, çek, tabanca, tüfek, kimlik fotokopileri, özel yapılmış kurye kıyafeti, kağıt kesme makinesi de yer aldı. Ele geçirilen çek, senet tutarının 10 milyon TL'yi geçtiği, Kayseri'de birçok iş insanının örgüt tarafından dolandırıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ü.S.Ö., M.B., V.Ç., S.K., H.Ö., M.G., F.K. ve N.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.B.E., İ.Ö., Ö.A., O.B., K.G. ve H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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