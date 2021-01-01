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Kayseri’de hırsızların ’pizza’ keyfi kısa sürdü

01.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları arabada pizza yerken polisi gören ve kaçmaya çalışan 3 kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çaldıkları arabada pizza yerken polisi gören ve kaçmaya çalışan 3 kişi, ekipler tarafından yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir aracın yanında pizza yiyen şüpheli 3 kişi, devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Şahıslardan biri olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanırken, iki kişi polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmayla yakalandı. Yapılan incelemede, aracın çalıntı araç olduğu ve plakasının da değiştirildiği tespit edildi. Araç, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sahibine teslim edilmek üzere otoparka çekildi. Gözaltına alınan 3 kişi de emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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