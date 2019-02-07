Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan haklarında mahkemece verilen arama kararı bulunan 17 zanlı yakalandı.
Öte yandan ekipler, farklı tarihlerde 3 ayrı evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin de 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hırsızlık zanlılarının evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü, adliyeye sevk edildi.
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