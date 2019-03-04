Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesine Amarat Mahallesi'nde S.A'ya ait evden hırdavat ve elektronik malzeme çaldıkları öne sürülen A.A, A.Ş, C.K. ve S.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 kurusıkı tabanca, çok sayıda matkap, araç teybi, televizyon, dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Gözaltına alınanların Kayseri ve Yozgat'taki 22 faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu ortaya çıktı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.Ş. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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