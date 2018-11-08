Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden altın ve para çalan hırsızlara yönelik 30 ekiple 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Teknik çalışmayla kimlikleri belirlenen 14 kişi yakalandı. Zanlılardan 7'sinin, 11 farklı ilde 18 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerden bazıları, kucaklarında bebekleriyle ekip aracına bindirildi.
İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi
Zıpkınla avladı! 1,5 metre, 40 kilo ağırlığında
İlişki yaşadığı genç görüntüleri babana gönderirim deyince...
Korkunç cinayette pes dedirten ayrıntı! 'Sürekli bana kiminle yattın diyor'
İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum