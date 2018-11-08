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Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden altın ve para çalan hırsızlara yönelik 30 ekiple 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik çalışmayla kimlikleri belirlenen 14 kişi yakalandı. Zanlılardan 7'sinin, 11 farklı ilde 18 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Şüphelilerden 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerden bazıları, kucaklarında bebekleriyle ekip aracına bindirildi.

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ev Kayseri polis ziynet eşya

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