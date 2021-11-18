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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

18.11.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan otomobil, ikamet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda E.Ş.V, F.E, M.A, A.A.H, Y.G. ile B.D. gözaltına alındı.

Öte yandan E.Ş.V. isimli şüphelinin iki ayrı ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin lira değerinde 41 parça ev eşyasının da sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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