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Kayseri'de Hocalı Şehitleri Anıtı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 16:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov: - "Bizler dünyaya bu soykırımı yapanları tanıtmak istiyoruz. Böyle kanlı sayfalar bir daha tarihte yer almasın. Bu kişiler layıkıyla cezalarını alsın istiyoruz. Biz Ermeni halkıyla iç içe yaşamışız, yaşıyoruz bundan sonra da yaşayacağız. Biz bu coğrafyada barış için en çok çalışan milletiz, biz kimsenin toprağına göz dikmedik, dikmeyeceğiz" - Dönemin Hocalı Valisi Elman Memmedov: - "O dönemin yöneticisi olarak katliamı en ağır yaşayanlardanım. Annemi ve iki büyükannemi bu katliamda kaybettim"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde Ermeniler tarafından katledilen 613 kişinin anısına, Hocalı Şehitleri Anıtı açıldı.

Talas Hocalı Parkı'ndaki anıtın açılışı nedeniyle düzenlenen tören, Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Hocalı'da kalanların çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirterek, şehirden kaçanların ise Ermeni askerleri tarafından yakalanıp katledildiklerini hatırlattı.

Hasanov, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler dünyaya bu soykırımı yapanları tanıtmak istiyoruz. Böyle kanlı sayfalar bir daha tarihte yer almasın. Bu kişiler layıkıyla cezalarını alsın istiyoruz. Biz Ermeni halkıyla iç içe yaşamışız, yaşıyoruz bundan sonra da yaşayacağız. Biz bu coğrafyada barış için en çok çalışan milletiz, biz kimsenin toprağına göz dikmedik, dikmeyeceğiz. Ama Azerbaycan topraklarını, hala işgal altında tutuyorlar. Bugün de biz sulh yoluyla toprakları geri almak istiyoruz. Bu facianın kurbanlarına buradan rahmet dilediğiniz, bu anıtı yaptırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye var olsun, sağ olsun."

- Dönemin Hocalı Valisi

Azerbaycan Milletvekili olan dönemin Hocalı Valisi Elman Memmedov ise katliamın yaşandığı geceyi duygulanarak anlattı.

Hocalı halkının tek amacının ailesini ve toprağını korumak olduğunu vurgulayan Memmedov, şunları kaydetti:

"O dönemin yöneticisi olarak katliamı en ağır yaşayanlardanım. Annemi ve iki büyükannemi bu katliamda kaybettim. Bu soykırımı yapanlara çok iyi yerlerde görevler verdiler, Ermenistan'da yönetimde yer aldılar. Bu çocuk katillerine uluslararası alanlarda da görevler verdiler. Biz ümitsiz değiliz. Günden güne ülke olarak güçleniyoruz. Bu güçlenmede bizim çok yakın destekçilerimiz var, Türkiye gibi büyük kardeşimiz var, bugün bizim Rusya gibi stratejik ortağımız var. Hocalı Katliamı hakikati gittikçe dünyaya daha iyi anlatılıyor. Biz topraklarımızı işgalden kurtaracağız. Çocuklara işkence yapan böyle vahşi insanlar bu dünyada serbest geziyor."

Rusya Devlet Duması Temsilcisi Ramin Gasimov da bu kanlı olayın unutulmaması gerektiğini, yapanların da gerekli cezayı almasını dilediklerini belirtti.

Gasimov, konuşmasının ardından herkesi şehitler anısına saygı duruşuna davet etti.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da Hocalı Katliamına tüm dünyanın seyirci kaldığını belirtti.

Katliamın dünya açısından utanç verici olduğunu ifade eden Ayrım, bir daha tarihte böyle kanlı olayların yaşanmamasını diledi.

Konuşmaların ardından bir anne ile kucağındaki çocuğun tasvir edildiği Hocalı Şehitleri Anıtı, Azerbaycan ve Rus milletvekillerinin de yer aldığı katılımcılar tarafından açıldı.

Törene katılanlar, anıtın önüne kırmızı karanfil bıraktı.

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Hocalı Şehitleri Anıtı

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