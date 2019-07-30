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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği şafak operasyonunda Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği şafak operasyonunda Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, HTŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları, Hürriyet ve Altınoluk mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kayseri'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltıKayseri'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

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