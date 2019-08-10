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Kayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 15:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Özışık yönetimindeki 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Kalkan yönetimindeki 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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