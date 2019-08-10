HABER

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkez İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Özışık yönetimindeki 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Önder Kalkan yönetimindeki 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Ticari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralıTicari araç elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
Bodrum'da tekne yandı; 6 kişi kurtarıldıBodrum'da tekne yandı; 6 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.