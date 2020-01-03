Kayseri'de iki kişi, muayene için gittikleri hastanede birbirini bıçakladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aralarında husumet bulunan iki kişi, muayene olmak için gittikleri hastanede bıçakla birbirini yaraladı.

Aralarında husumet bulunan Ö.K. (17) ile K.S. (17) muayene olmak için gittikleri Kayseri Şehir Hastanesi poliklinikler bölümünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K. ile K.S. karşılıklı birbirini bıçaklayarak yaraladı.

Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

