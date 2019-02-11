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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 12:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Yenişehir Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki Süleyman Nazif Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre ters yöne giren Nazlı Taş yönetimindeki 34 LP 6023 plakalı otomobil, karşıdan gelen Tahir Saydam'ın kullandığı 38 YN 732 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Seval Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıKayseri'de iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

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