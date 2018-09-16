Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nuri Yiğit'in kullandığı 38 EN 325 plakalı otomobil, Sivas Bulvarı Mimarsinan Kavşağı yakınında, Fatih Bulduk idaresindeki 34 AAB 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Bulduk, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Yaralanan Bulduk ve aynı araçtaki 2 kişi ile diğer sürücü Yiğit, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

