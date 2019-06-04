Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarı ile Nil Caddesi arasındaki kavşakta meydana geldi. Murat Akburalı yönetimindeki 38 JE 868 plakalı otomobil, bulvar üzerinde bayram ziyaretine giden Ali Arın yönetimindeki 06 FH 3256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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