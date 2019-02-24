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Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 02:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yukarı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin altında bulunan yolda meydana geldi. Ertuğrul Baş yönetimindeki 25 DR 312 plakalı otomobil, Sezai Direk yönetimindeki 34 VK 0831 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Gizem Direk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ertuğrul Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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