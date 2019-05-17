Kayseri'de iletişim kablosu hırsızlığında 6 şüpheli adliyede

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iletişim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. Kentte çeşitli tarihlerde iletişim firmasına ait yeraltı ve hat kablolarının kesilerek çalınmasıyla internet hizmetlerinin aksaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda söz konusu hırsızlık olaylarına karışanların Alican K. (19), Caner K. (20), Resul K. (24), Ayhan K. (20), Polat G. (21), Bülent Ş. (29), Kenan K. (31), Sezer Ş. (21), Tayfur K. (36) ve Okan B. (17) olduğu belirlendi. Şüphelilerden Kenan K., Sezer Ş., Tayfur K. ve Okan B'nin, karıştıkları farklı hırsızlık olayları nedeniyle yakalanarak tutuklandığı belirlendi. Alican K., Caner K., Resul K., Ayhan K., Polat G. ve Bülent Ş. ise polisin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 18 iletişim kablosu hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



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