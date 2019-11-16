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Kayseri'de ilk kez sıcak hava balonu havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 09:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla ilk kez sıcak hava balonları havalandı.

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla ilk kez sıcak hava balonları havalandı.
Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ilk kez sıcak hava balonu turu düzenlendi. Peribacaları ve bez bebekleri ile ünlü olan Soğanlı Mahallesi'nde sıcak hava balonuna Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve daire müdürleri bindi. Bölgede yaşayan Sebahat Arız (59) da ilk kez sıcak hava balonuna binmenin heyecanını yaşadı. Arız, Vali Günaydın ile birlikte sıcak hava balonu ile havalandı.
Vali Şehmus Günaydın, "Hayırlı olsun. Ülkemiz için önemli bir girişim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler Kayserimizin sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bununla ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bugün Erciyes Dağı'ndaki kayak turizmi olsun, Kapuzbaşı şelaleleri olsun, Kaniş Karum olsun, bunlar önemli değerler. Bunlar inşallah istediğimiz noktaya geldikten sonra hem istihdam, hem de gelir anlamında bölgeye önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri'ye sıcak hava balonu turizmini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kayseri'nin sanayinin, ticaretin, sağlığın ve turizmin merkezi olma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Bu bakımdan önemli bir çalışmaya imza atılmış oluyor. Balon turizmi başlatılıyor. Kapadokya'nın merkezi olarak bilinen geçmişte başkentliğini yapmış Kayserimiz, Nevşehir ile bütünleşik olarak adeta insanlara hizmet etmeyi, bu güzel bölgemizin güzel görüntülerini görmelerini sağlayacak önemli bir çalışmaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 3 adet sıcak hava balonu havalanarak, yaklaşık 45 dakika bölgeyi gezdi.

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