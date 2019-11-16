Kayseri'de ilk kez sıcak hava balonu havalandı

Olcay DÜZGÜN- Samed Aydın SUN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla ilk kez sıcak hava balonları havalandı.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ilk kez sıcak hava balonu turu düzenlendi. Peribacaları ve bez bebekleri ile ünlü olan Soğanlı Mahallesi'nde sıcak hava balonuna Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve daire müdürleri bindi. Bölgede yaşayan Sebahat Arız (59) da ilk kez sıcak hava balonuna binmenin heyecanını yaşadı. Arız, Vali Günaydın ile birlikte sıcak hava balonu ile havalandı.

Vali Şehmus Günaydın, "Hayırlı olsun. Ülkemiz için önemli bir girişim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler Kayserimizin sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bununla ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bugün Erciyes Dağı'ndaki kayak turizmi olsun, Kapuzbaşı şelaleleri olsun, Kaniş Karum olsun, bunlar önemli değerler. Bunlar inşallah istediğimiz noktaya geldikten sonra hem istihdam, hem de gelir anlamında bölgeye önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.