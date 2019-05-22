Kayseri'de iş adamının öldürülmesi davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortağını borç meselesi yüzünden av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan sanık emekli öğretmen Mustafa Murat ile maktul Mehmet Özet'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Öldürülen iş adamı Özet'in yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık olarak dinlenen B.C.Y, "Sanık Murat, üvey babam olur. Babam devlet memuru olduğu için 4 ortak olarak aldıkları akaryakıt istasyonundaki hissesini Özet'e verdi. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden zamanla husumet oluştu." diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Sanık Murat, önceki celse savunmasında, bir petrol şirketinin 4 ortağından biri olduğunu, şirket ortaklarından maktul Özet ile aralarında zamanla alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştuğunu, olay günü konuşmak için akaryakıt istasyonuna gittiğini, maktulün kendisine hakaret etmesi üzerine kitaplıkta bulunan av tüfeğiyle Özet'e ateş ettiğini anlatmıştı.

İldem Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda 12 Şubat'taki olayda Mustafa Murat, av tüfeğiyle Mehmet Özet'e ateş etmiş, yaralanan Özet, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Olayda kullandığı av tüfeğiyle polise teslim olan Murat, tutuklanmıştı.

