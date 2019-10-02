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Kayseri'de iş makinesi dolandırıcılığına 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de internet üzerinden satışa çıkarılan kepçeyi almak için Afyonkarahisar'dan gelen A.M.

Kayseri'de iş makinesi dolandırıcılığına 2 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de internet üzerinden satışa çıkarılan kepçeyi almak için Afyonkarahisar'dan gelen A.M. (62) ve oğlu V.M.'yi (28) 30 bin lira dolandırdığı iddia edilen Ferhat G. ve Serhat G. kardeşler, polis tarafından gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da oturan A.M. ve oğlu V.M., internet üzerinden satışa çıkarılan iş makinesini satın almak için ilanda yer alan numarayı arayarak Ferhat G. ile konuştu. Kayseri'ye gelen baba ve oğlu, Ferhat G. ve kardeşi Sedat G. ile buluşarak, iş makinesini 30 bin liraya almak için anlaştı. A.M., 13 bin lirayı nakit verirken, kalan için otomobilini verdi. Parayı alan Ferhat G., noterde de otomobilin devrini üzerine aldı. Baba ve oğlu, Ferhat G.'nin söylediği adrese gittiklerinde iş makinesini bulamayınca dolandırıldıklarını anladı. Baba ve oğlunun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ferhat G. ve Serhat G. kardeşleri yakaladı. Gözaltına alınan Sedat G.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan sabıkası ve 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Ferhat G.'nin de 2 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kayseri'de iş makinesi dolandırıcılığına 2 gözaltı

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