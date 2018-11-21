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Kayseri'de işadamlarına yönelik FETÖ operasyonu; 7 gözaltı, 4 kişi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne 'himmet' adı altında yardım sağladıkları belirlenen 11 esnaf ve işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne 'himmet' adı altında yardım sağladıkları belirlenen 11 esnaf ve işadamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si yakalarak gözaltına alınırken, 4'ü aranıyor.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin kentteki esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. FETÖ yapılanmasında yer alan esnaf ve işadamlarının, yine örgüt içinde yer alan bir kısım esnaf ve işadamlarıyla birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansman sağladıkları belirlendi. Ayrıca bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görevlerinin olduğu gibi kurucu üyeliklerinin bulunduğu terör örgütü elebaşının Bank Asya Katılım Bankasına destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırdıkları ya da mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırarak, destekte bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin, haklarında soruşturma yürütülen bir kısım esnaf ve işadamlarıyla ve örgüt içinde imam olarak görev alan kişilerle çeşitli tarihlerde çeşitli gruplar halinde yurtdışına gidip geldikleri, çocuklarının terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü ortay çıktı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 11 kişiden 7'si gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.

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