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Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de işçileri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi Dağ Yolu'nda meydana geldi. Mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Habip Atakan yönetimindeki 38 P 0523 midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, daha sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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