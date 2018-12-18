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Kayseri'de işkence edilen kediler öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 14:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, bir mahallede bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığını, kedilerden 4'ünün öldüğü söyledi.

Kayseri'de işkence edilen kediler öldü

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, bir mahallede bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığını, kedilerden 4'ünün öldüğü söyledi.
Kayseri’nin Merkez Melikgazi İlçesi’ne bağlı TOKİ Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığı ortaya çıktı. İşkence sonrası 4 kedi ölürken, diğer kedilerin tedavileri devam ediyor. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER), kedilere yapılan işkenceler ile ilgili olarak polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken KAYHAKDER Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, “Kayseri TOKİ bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kedilerin bacakları kesiliyor ve gözleri oyuluyor. Son bir ayda 8'inci vakayı yaşıyoruz. Konuyla il yöneticileri yakından ilgileniyor” dedi.

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Kayseri'de işkence edilen kediler öldüKayseri'de işkence edilen kediler öldüKayseri'de işkence edilen kediler öldü

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