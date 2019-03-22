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Kayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, narkotik polisinin özel eğitimli dedektör köpeği 'Jack' ile 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonlarında toplam 353 kilo eroin ele geçirildi.

Kayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, narkotik polisinin özel eğitimli dedektör köpeği 'Jack' ile 2018 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonlarında toplam 353 kilo eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ile şehrin giriş noktalarında yaptığı başarılı çalışmalar ile uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vurdu. 2018 yılında narkotik köpeği 'Jack' ile birlikte yapılan operasyonlarda toplam 353 kilo eroin ele geçirildi. 4 yaşındaki Labrador cinsi dedektör köpeği 'Jack', uyuşturucu baskınlarında polisin en büyük yardımcısı oldu. Jack, her türlü uyuşturucu maddeyi kısa süre içinde bulabiliyor.
3 BİN KİŞİYE İŞLEM
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hakkı Korkmaz, son yıllarda uyuşturucu madde kullanımında ve satışında yüksek istatistiklerle karşılaştıklarını söyledi. Korkmaz, 2018 yılında yaklaşık 3 bin kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak'tan işlem yapıldığını söyledi. Korkmaz, "2018'de 662 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı, 550 kişi tutuklandı. Toplamda 353 kilo eroin, 8,5 kilo metamfetamin, 5 kilo bonzai yakaladık. Yakaladığımız şahısların tüm irtibatlarını, alıcısını, satıcısını, torbacısı, toptancısı ve paketleyeni hepsinin organizasyonunu tam deşifre etmek adına çalışıyoruz" dedi.
Kayseri genelinde uyuşturucu kullanan, satan, yer temin eden, uyuşturucu maddeyi özendiren şüpheliler üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:
"Kayseri'nin Doğu ve Batı illerini bağlayan geçiş güzergahında olması nedeniyle şehrin giriş ve çıkış noktalarında 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Son yıllarda uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilerin tutuklanması, bunlara caydırıcı önlem alınmasına yönelik biz, gerekli çalışmaların hepsini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda en büyük yardımcısı Jack. Operasyon sırasında uyuşturucuyu çok kısa sürede bulabiliyor."

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Kayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbeKayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbeKayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbeKayseri'de 'Jack' ile, uyuşturucu tacirlerine ağır darbe

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