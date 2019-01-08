HABER

Kayseri'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Kayseri'de kablo hırsızlığına 3 tutuklama

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu çalarken suç üstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Çardaklı Mahallesi'nde 7 gün önce haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı meydana geldi. Jandarma ekipleri, kabloları alan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri aynı mahallede 4 gün sonra 350 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunu çalmaya çalışan A.S., H.O., ve Ö.A.'yı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin, 1 hafta önceki kabloları çalanlar olduğu belirlendi. 3 kişi, sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Kurusıkı tabancayla kazara kendini vurduKurusıkı tabancayla kazara kendini vurdu
Aydın'ın 4 ilçesinde yol uygulaması: 8 gözaltıAydın'ın 4 ilçesinde yol uygulaması: 8 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.