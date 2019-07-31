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Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Operasyonda, 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyona kaçak karışımlı akaryakıt dolumu yapan A.S, H.D, M.P. ve R.P. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ve dolum aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet gözaltı kaçak akaryakıt

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