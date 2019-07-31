Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, bir kamyona kaçak karışımlı akaryakıt dolumu yapan A.S, H.D, M.P. ve R.P. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 6 bin 150 litre kaçak akaryakıt ve dolum aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

