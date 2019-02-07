HABER

Kayseri'de kaçak elektronik sigara operasyonu: 4 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidinin satışını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidinin satışını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.İ.'nin kente gümrük kaçağı elektronik sigara ile likidini getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 10 elektronik sigara ve 122 likidi ile 20 parça elektronik aparat ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Baraj gölünde yasak avlanmaya 3 bin 270 lira cezaBaraj gölünde yasak avlanmaya 3 bin 270 lira ceza
İki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralıİki otomobil çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.