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Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:18 | Son Güncelleme

Kayseri'de "kaçak hap" operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, yurt dışından kaçak yollarla getirilen uyarıcı hapları piyasaya sürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.H.C'nin yurt dışından kaçak yollarla ve satışı yasak olan sağlığa zararlı hapları getirerek, piyasaya sürdüğünü belirledi.

Bu kapsamda fiziki takibe alınan zanlı, kent merkezindeki iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlının iş yerinde, 150 adet uyarıcı hap, bin 50 adet çeşitli ilaç ve 7 adet sağlıkla ilgili ölçüm aleti ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, bin 200'ü cinsel içerikli olmak üzere, 7 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel İçerikli Hap gözaltı Kaçakçılık

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