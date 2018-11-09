Kayseri'de kaçak içki operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülecek kaçak bin 495 şişe içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Talas ilçesinde kaçak içki üretilen depoya operasyon düzenledi.
Depoda, bin 495 şişe kaçak içki ve 426 sahte bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.G. emniyete götürüldü.
İçkilerin, yılbaşında piyasaya sürüleceği öğrenildi.
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