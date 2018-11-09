Kayseri'de kaçak içki operasyonu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, 1495 şişe kaçak içki ve bunların üzerine yapıştırılan orijinale çok benzer 426 adet bandrol ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından gümrük kaçağı ve merdiven altı kaçak alkol içki ticareti yapan kişilere yönelik Talas ilçesinde depo olarak kullanılan adrese baskın düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı öncesi insan sağlığını tehdit eden, piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır 1495 şişe, çeşitli markalarda kaçak içki ve bu şişelerin üzerinde kullanılmak için orijinaline çok benzer 426 adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak alkollerin yasa dışı ticaretini yapan 1 şüpheli yakalandı.
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti
Polis dahi baka kaldı! İç çamaşırından servet çıktı
Kanserli hücre sandılar bakın akciğerinden ne çıktı
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması
Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum