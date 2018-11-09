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Kayseri'de kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, 1495 şişe kaçak içki ve bunların üzerine yapıştırılan orijinale çok benzer 426 adet bandrol ele geçirildi.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, 1495 şişe kaçak içki ve bunların üzerine yapıştırılan orijinale çok benzer 426 adet bandrol ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) tarafından gümrük kaçağı ve merdiven altı kaçak alkol içki ticareti yapan kişilere yönelik Talas ilçesinde depo olarak kullanılan adrese baskın düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı öncesi insan sağlığını tehdit eden, piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır 1495 şişe, çeşitli markalarda kaçak içki ve bu şişelerin üzerinde kullanılmak için orijinaline çok benzer 426 adet sahte bandrol ele geçirildi. Kaçak alkollerin yasa dışı ticaretini yapan 1 şüpheli yakalandı.

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