Kayseri'de kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı (2)

'2 KARAKTERİN YAPTIĞI YANLIŞ, DİZİYE MAL EDİLEMEZ'

Kayseri'de yapılan kaçak içki operasyonuyla ilgili, gözaltına alınan 4 kişi arasında bulunan 2 kişinin rol aldığı internette yayınlanan 'Bozuk Düzen' isimli dizinin yönetmeni Arif Toy, yazılı açıklama yaptı. Toy, Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele biriminin yapmış olduğu operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerin diziyle ilgisi olmadığını belirterek, "Üstelik dizimizin konusu uyuşturucu ile mücadeleyken dizimizde yer alan 200 kişi arasından 2 karakterin özel hayatlarında yapmış oldukları yanlış, Bozuk Düzen dizisine ve ekibine mal edilemez. Olayda bahsi geçen isimlerin bu olaylar yaşanmadan önce yayınlanmamış olan ikinci sezonumuzda da senaryomuz gereği aramızdan zaten ayrıldıklarını buradan duyuruyoruz. Hele hele bazı haber kanallarının direkt dizimizin ismini kullanarak karalama politikalarına anlam veremiyoruz. Zira ulusalda yer alan dizi oyuncularının bu gibi olaylarla karşılaşması durumunda hiçbir zaman oynadıkları dizinin ismi öne sürülmezken biz emekçilere böyle davranılması da bir hayli üzücüdür" dedi.

Dizinin isminin haberlerde kullanılmasına tepki gösteren Toy, "Dizimizin ismini kullanarak haber yapan kanalların en kısa sürede dizimizde yer alan onca emekçiyi kapsar bir özür mesajı yayınlamalarını umut ediyoruz. Bizler ekip olarak bu projede prodüksiyonundan, yapımcısına, oyuncusundan, sette çaycısına kadar herkes lira para kazanmadan sanat uğruna yaklaşık 1 yıldır emek vermekteyiz. Bu kadar emeklerin özellikle emekçi bayramı olan bu günde dizimizde yer alan ve yan karakter olarak rol almış 2 vatandaşın hatasını projemize mal edilmesi oldukça üzücüdür. Bizler bu projeye kazanç elde etmeksizin yetişen gençliği uyuşturucudan uzaklaştırmak ve bilinçlendirmek adına emek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Bizlerin asıl kazancı, sağlığa zararlı maddeleri gençlerden uzaklaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

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