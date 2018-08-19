Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe aldıkları araca ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda atık kağıtların arasına gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü K.Y, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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