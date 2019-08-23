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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron ile yaklaşık 12 ton tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron ile yaklaşık 12 ton tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri getirerek piyasaya sürenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemeler neticesinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürdükleri belirlenen ve fiziki takibe alınan İ.G, A.A. ve H.F. iş yerlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların iş yerlerinde ve depolarında, 16 milyon 599 bin adet gümrük kaçağı makaron, 12 bin 300 kilo tütün ve 26 bin 635 adet tütün içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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