Kayseri'de kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak önünde giden kamyona çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Nakliyeciler Sitesi Altınok Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Temurtaş (21) yönetimindeki 38 ZT 551 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, önünde giden Cevdet Andıç (39) yönetimindeki 51 KJ 487 kamyona arkadan çarptı. Temurtaş, aracın içinde sıkışarak yaralandı. Mustafa Temurtaş, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılarak, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer kamyonun sürücüsü Cevdet Andıç ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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