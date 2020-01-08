HABER
  4. Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı

Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisini öldüren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren şüpheli tutuklandı.

Dünkü olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mehmet A'nın Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Mehmet A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kulüp yöneticisi olduğu dönemde takımda forma giyen Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için dün Kayseri Adliyesi'ne giden Ahmet Demir (30), adliye önünde başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, Mehmet A'nın tabancayla yaraladığı Demir, hastanede hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Sakarya’da 2018 yılına göre 2019’da meydana gelen olay sayısında yüzde 17’lik düşüş yaşandıSakarya’da 2018 yılına göre 2019’da meydana gelen olay sayısında yüzde 17’lik düşüş yaşandı
Amasra’da fırtına hayatı olumsuz etkilediAmasra’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliye önünde silahlı saldırı Kayseri tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi

Böylesi görülmedi! Soğuk havada ısınmak için denize girdiler

Uzmanlardan çok çarpıcı ABD-İran değerlendirmesi: Daha yüksek hedefler vurulabilir

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.