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Kayseri'de kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte şehir merkezi kısmen beyaza büründü.
Kentte sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yeşil alanlar, binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Öte yandan kış turizm merkezi Erciyes'te de kar yağışı etkili oldu. Erciyes'te kar kalınlığı gece yağan kar ile 30 santime ulaştı. Karayolları ekipleri Kayseri-Erciyes, Kayseri-Sivas ve Kayseri-Malatya yollarında kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

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