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Kayseri'de kasaplarda sucuk mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden itibaren sucuk imalatı yapan işletmelerde yoğunluk yaşanmaya başladı - Sucuk imalatçısı Mehmet Dayıoğlu: "Çevre illerden dahi sucuk yapımı için buraya geliyorlar"

KAYSERİ (AA) - Sucuk ve pastırmayla anılan Kayseri'de, Kurban Bayramı'nda sucuk imalatı yapan işletmelerde yoğunluk yaşanıyor.

Kurban etinden sucuk yapmak isteyenler, bayramın 3'üncü gününden itibaren soluğu kasaplarda alıyor.

Kentte 200 yıldır sucuk imalatı yapan bir ailenin beşinci kuşak temsilcisi Mehmet Dayıoğlu, AA muhabirine, yüzlerce yıllık bir kültürü yaşattıklarını, dedelerinden, babalarından öğrendikleri geleneksel yöntemle sucuk imalatına devam ettiklerini söyledi.

Halkın talebine yetişmeye çalıştıklarını belirten Dayıoğlu, "Bayram boyunca bir yoğunluk yaşıyoruz. Çevre illerden dahi sucuk yapımı için buraya geliyorlar." dedi.

- "Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar"

Yaklaşık 30 ton sucuk doldurduklarını ifade eden Mehmet Dayıoğlu, şunları kaydetti:

"Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar var. Vatandaşlar genelde yaz mevsiminde sucuk içini yoğurup bir gün bekletiyorlar. Bu uygulama kış mevsimi için geçerlidir. Yaz döneminde bir gün değil, bir saat bile bekletmemeleri gerekiyor. Yaz mevsiminde sucuk içi karıldığı zaman bağırsağa girmesi lazım ki ekşimesin. Bir de güneşte kurutmaya çalışıyorlar, bu yöntem de çok yanlış. Yaklaşık 4 gün boyunca sucuklar gece 2-3 saat dışarı asılır, daha sonra buzdolabına alınır, bir hafta burada durduktan sonra da buzdolabının dondurucu kısmına almaları lazım."

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kurban bayramı Mehmet Dayıoğlu sucuk imalatı

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