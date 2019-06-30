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Kayseri'de kaybolan kızlar jandarmanın dikkati sayesinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kaybolan 2 kız çocuğu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yol uygulamasında jandarmanın durdurduğu otobüste bulundu.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- KAYSERİ'de kaybolan 2 kız çocuğu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yol uygulamasında jandarmanın durdurduğu otobüste bulundu. Kız çocuklarının uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini elde ederek, çok para kazandırmak vaadiyle kandırıp Antalya'ya getirdiği öne sürülen V.A. (23) da aynı otobüste yakalandı. Kızlar ailelerine teslim edilirken V.A. ise tutuklandı. Kayserili 15 yaşındaki 2 kız çocuğuyla sosyal medyada tanışan V.A., çok para kazanmak vaadiyle uygunsuz fotoğraflarını temin etti ve bu fotoğrafları anne ve babalarına vermekle tehdit etti. Kız çocuklarının tehdit ve şantaj yoluyla uygunsuz görüntülerini elde eden V.A., geçen hafta Kayseri'ye gelerek, çocuklarla buluştu. Onlara kendisinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan grup ve sayfaların sahibi olduğunu ve internet üzerinden canlı yayına katılıp, soyunurlarsa haftada 30 bin lira kazandıracağını söyledi. Teklifi kabul etmemeleri halinde elindeki fotoğraf ve görüntüleri ailelerine göndereceğini belirten V.A., Antalya'da bir gemi kiraladığını, bu gemiyle Akdeniz'de hem tatil yapacaklarını hem de çok para kazanacaklarını söyledi. Buluşmada V.A., kız çocuklarından birine sarkıntılık suretiyle basit cinsel istismarda bulundu. TEHDİTLE ANTALYA'YA GETİRİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER V.A., 25 Haziran salı günü kız çocuklarına da bilet alarak otobüsle Antalya'ya doğru yola çıktı. Kızlarının eve gelmemesi üzerine aileleri Kayseri'de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aynı gece sabaha karşı Manavgat'ın Hacıobası yol kontrol noktasında durdurulan otobüste kimlik kontrolü yapan görevliler, iki kız çocuğunun yanlarında aileleri olmadığını fark edince otobüsten indirdi. Yapılan UYAP sorgusunda haklarında aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldığının tespit edilmesi üzerine kız çocukları kendilerini otobüste bulunan V.A.'nın tehdit ederek Antalya'ya getirdiğini anlattı. Otobüsten indirilen V.A. ile kız çocukları Manavgat'ın Çenger Jandarma Karakolu'na götürüldü. KIZ ÇOCUKLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI Başlarından geçeni ayrıntılı şekilde jandarma görevlilerine anlatan kız çocuklarından sarkıntılık suretiyle cinsel istismara maruz kalan çocuk Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) götürülerek uzmanlar eşliğinde ayrıntılı ifade verdi. Diğer çocuğun da karakolda pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alındı. Bu sırada jandarma kız çocuklarının ailelerine çocuklarının bulunduğunu haber verdi. ÇOK SAYIDA KIZIN UYGUNSUZ FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU Kız çocuklarını Antalya'ya getiren V.A.'nın şehir merkezinde bir pansiyonda yer ayırttığı belirlendi. V.A.'nın cep telefonunu da inceleyen jandarma, çok sayıda kıza ait uygunsuz fotoğraf ve video olduğunu tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla V.A. hakkında 'insan ticareti', 'insan ticareti kapsamında esarete tabi kılmak, kaçırmak ve bir yerden başka bir yere sevk etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar', 'tehdit' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı. Jandarma, V.A.'nın cep telefonunda fotoğrafı ve görüntüsü bulunan kızlara ulaşmak için de çalışma başlattı. Avukatı eşliğinde ifade veren V.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. V.A. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AİLELERDEN JANDARMAYA TEŞEKKÜR Kızlarını jandarmadan teslim alan aileler ise jandarmaya teşekkür ederek, "Kızlarımızı Allah korudu, yol kontrol noktasındaki görevlilerin dikkati sayesinde kızlarımızın başına kötü bir olay gelmesi engellendi. Çocuklarınıza sahip çıkın, sosyal medya kullanmasını engelleyemiyorsanız bile sık sık ne yaptığını kontrol edin" dedi.

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