HABER

Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 112 sağlık çalışanlarına yönelik yarışma formatında düzenlenen 'Kayseralli 2019' tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 112 sağlık çalışanlarına yönelik yarışma formatında düzenlenen 'Kayseralli 2019' tatbikatı gerçeğini aratmadı. Görevliler, senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazası sonrası vakaya ulaşma, doğru ve hızlı müdahale alanında yarıştı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez yarışma formatında düzenlenen eğitim tatbikatı, Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin de takip ettiği tatbikatın ilk gününde 34 ekip yer aldı. İkinci gün ise finallere kalan 12 ambulans istasyonu çalışanları senaryo gereği teleferikten düşme ve otobüs kazasının ardından vakaya ulaşma, yaralılara en doğru ve hızlı müdahale ve yaralının sevki konusunda mücadele etti. Sağlık çalışanları, soğuk ve sisli havada, hazırlanan engellerden de atlayarak temsili yaralıları ambulansa yetiştirdi. Ambulansa konulan yaralılar, dubalarla oluşturulan yoldan en kısa zamanda sevk edilmeye çalışıldı.
İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, yarışmanın ilkini düzenlediklerini belirterek, "Çalışanlarımız, 4 aydır bu yarışmaya hazırlanıyor. 2 gündür devam eden yarışmada ilk gün 34 ekip yarıştı. Bugün de finale kalan 12 ekip yarışmalara devam etti. Önümüzdeki günlerde bu eğitim ve tatbikatlar devam edecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatıKayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatıKayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatıKayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Fatih sondaj gemisi, Antalya açıklarındaFatih sondaj gemisi, Antalya açıklarında
Başkent EDAŞ 2019’un ilk çeyreğinde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiBaşkent EDAŞ 2019’un ilk çeyreğinde hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.